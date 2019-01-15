Какая гонка вооружений, господа?: Россия просто обеспечивает свою безопасность на десятилетия вперёд

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Да, бюджет на перевооружение в этом году составляет 1 трлн рублей. В то же время не лишне напомнить, что аналогичные затраты США предусмотрены в размере, который в 15 раз больше.

Так откуда же, господа, гонка вооружений? Россия просто обеспечивает свою безопасность. При том на десятилетия вперёд.

Откуда же такие страхи у США и ряда стран Запада. Всё вполне естественно. Запугивать Россию военным превосходством больше не получится.

Она сделала ставку не на вал «металлолома» прошлого века. В дело пошли новейшие военные технологии, разработкой которых «дружественные партнёры» просто не занимались, полагая, что Россия стоит на коленях. Надёжно и прочно.

И вдруг, такой облом. США уже признали, что Россия надолго опередила их в области цифровых военных технологий и искусственного интеллекта, достигнув «четвёртого уровня».

В первую очередь Москвой производится укрепление её ядерной триады. Здесь доля современных вооружений достигнет 82%.

Как тут ни вспомнить, что лишь 10 месяцев назад Владимир Путин сообщил о новейшем звуковом ядерном стратегическом комплексе «Авангард» на гиперзвуке. А в этом году его первый полк уже займёт боевые позиции.

«Кинжалы» попросту отправят на дно все хвалёные американские авианосцы, век которых давно прошёл. В этом году они также пойдут в серию.

Подводный беспилотник «Посейдон», на котором установлена ядерная силовая установка, вообще может сделать бесполезной гонку вооружений. «Оборотка» будет мгновенной и «прилетевшей» неизвестно откуда.

Это уже не говоря о «Сармате», который придёт на смену «Сатане», боевом лазере «Пересвет» с фантастическими возможностями и многом другом. Ничем подобным ни одна страна мира на сегодняшний день просто не обладает.

Период доверчивости прошёл. Пора показывать зубы. По-другому «западные друзья», похоже, понимать просто не способны.