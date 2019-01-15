Зачем России такая ПАСЕ?: Обойдётся она пока без нас и наших денег - мнение

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Пётр Толстой, являющийся в Госдуме вице-спикером, высказался против того, чтобы российская делегация принимала участие в январской сессии этого органа. Видимо, он абсолютно прав.

Зачем России такая ПАСЕ? Обойдётся она пока без нас и наших денег. Вообще-то, по мнению многих политологов, на этой площадке осуществляется лишь бесполезная болтовня.

Россия в ранний период своего образования всячески туда просилась, чтобы стать ближе к Европе. Милостиво допустили. Что в итоге?

Делегацию РФ тупо лишили полномочий после известных крымских событий. При этом европарламентарии не могут взять в толк, почему Россия не хочет уплачивать взносы. Она отказалась в 2014 году участвовать в работе этой организации.

Нет, насчёт дали по одной щеке – это относится к вере. К политике и деньгам - аж никак. Не хотите нас видеть, да и мы, собственно не очень стремимся.

Единственная польза от этой организации была в том, что на европейском уровне могли защищаться права человека, которыми обладают граждане России.

В то же время по части прав в ходе последних лет также наметились существенные разногласия.

Однополые браки и геи тоже не приживаются. Чужды нам такие права человека. Что касается мультикультурализма, так это ПАСЕ есть чему поучиться. В СССР вполне нормально уживались более 110 национальностей. Это не считая народностей.

Ну так и зачем России такая ПАСЕ? Типа, деньги дай, мы тебя за это мордой по столу, а ты даже ответить права не имеешь. Пожалуй, и правда, незачем.