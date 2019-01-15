Скажите спасибо России: Она могла просто спасти украинских моряков в Керченском проливе, посланных на заклание - мнение

Сегодня, 17:51

Украина продолжает нагнетать истерию по поводу их ареста. Тема Сенцова, «успешно» отголодавшего в российской тюрьме более ста дней, уже забыта. Надоела, и нужен свежий хайп.

Вот тут и была придумана очередная провокация. А вообще-то, Киеву нужно было бы сказать огромное спасибо России за арест украинских моряков в Керченском проливе. Тем самым, они могли быть просто спасены.

Достаточно вспомнить, на чём их направили на «подвиг во славу Украины». Это были два списанных в США катера береговой (подчёркиваем, береговой) охраны. Лишь в случае очень благоприятной погоды они могли отдаляться от берега на десяток миль.

Принимать очередной американский «ржавый» подарок в виде двух списанных судёнышек прибыл лично Порошенко. Зацените уровень.

Видимо, военно-морские украинские руководители заценили и решили отправить новейшее вооружение «ставить Россию на место». Если бы у них было хотя бы среднее специальное образование, они бы знали, что эти посудины могут элементарно при пересечении Чёрного моря перевернуться.

Если не знали – уровень непрофессионализма. Если знали – уровень подлости. Возможно, принималось во внимание, что они действительно затонут. Тогда в этом можно обвинить Россию, сообщив, что она сделала это своим «загадочным оружием». Запад бы вполне нормально проглотил.

А дальше запасной план. Если Россия не станет их захватывать, те перевернутся на обратном пути. Опять «хитроумный российский план».

Спасибо нужно сказать украинским морякам России, что живы остались. Хотя и под арестом.

А если арестованные американские судёнышки Порошенко гордо именует непобедимым украинским флотом, милости просим. «Арестантских» причалов вполне хватит для его всего. В полном составе.

Кто не помнит. Его флагман «Гетман Сагайдачный» был спущен на воду ещё в СССР. Или в 1980 или в 1981 году. Тогда он был сторожевым кораблём (не более) и относился всего лишь к третьему рангу.

Видимо, на Украине стало устойчивой «манечкой» именовать всё с увеличением в кубе.

А восьми из арестованных моряков Украины суд 15 января продлил задержание под стражей до 24 апреля. Речь об освобождении может быть лишь после украинских выборов.

В то же время украинские военнослужащие должны не забывать и о судьбе Надежды Савченко. В этой стране предатели легко становятся героями, а названные герои легко становятся предателями.

Им просто могли напомнить о невыполнении присяги. Они не открыли ответный огонь на поражение по «российскому агрессору». Следовательно, нарушили приказ и присягу. Лучше вам пока побыть в России, украинские моряки. Понятнее и спокойнее. Кормят, к слову, также лучше, чем на Украине Савченко.