«Северное безумие США заразно»: Третья мировая война может начаться в Арктике

Сегодня, 16:40

После одиозных заявлений о блокаде Калининградской области с моря силами авианосных группировок, стратеги из Пентагона выработали новый план по сдерживанию «глобальных амбиций Кремля».

На этот раз проект, подписанный министром ВМС США Ричардом Спенсером, облекается в «глянцевую упаковку» для мирового сообщества об обеспечении свободы судоходства через спорные акватории. По мнению экспертов, северное безумие США заразно, потому как Третья мировая война может начаться в Арктике, куда Пентагон намеревается ввести свои авианосцы со всеми силами поддержки. Нельзя представить, что военные аналитики не учитывают реальной угрозы адекватного ответа со стороны Российской Федерации, а потому, такой план представляется наиболее зловещим. Прошлой осенью, когда авианосец «Гарри Трумэн» вторгся в ходе военных учений в Арктику, НАТО и Пентагон получили недвусмысленное предупреждение от министерства обороны РФ. Последние события показывают, что Вашингтон не отнесся серьезно к заявлению Сергея Шойгу.

Теперь аналитики предсказывают всего два варианта развития событий, оба из которых не вызывают позитива. Во-первых, Северный флот России, совместно с авиацией применит тактику вытеснения, что может привести к локальным столкновениям и усилением политической напряженности. Во-вторых, геополитические амбиции США могут привести к началу горячей фазы конфликта, после чего встанет вопрос о применении баллистических ракет с ядерными боеголовками. Уничтожающая война может прокатиться с Севера по всей планете.