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Британское издание Daily Mail снова обвиняет Кремль в поддержке антибританских коалиций.

Самое большое британское СМИ - интернет-издание Daily Mail сделало расследование и узнало якобы заказчика документальных фильмов, укоряющих руководство Британии в сговоре против собственного населения. Антиправительственные видео мелькают на YouTube и Redfish. Как выяснилось, зафиксированная в Германии корпорация Redfish - на самом деле дочернее общество медиа-титана Russia Today, как утверждает британское СМИ.

Уже не раз Russia Today нарекали «проплаченной пропагандистской машиной Кремля». Всё это вызвало проблемы телерадиовещания в западных странах. Опираясь на все собранные факты издание начало обвинять Россию полном финансировании антибританской кампании. В этих роликах принимали участие журналист Оуэн Джонс, активисты и политики, Стив Хедли и Гоар Алмасс, также приглашённые артисты. После всех событий участники заявили, что были не в курсе о связи Redfish с Российской Федерацией.