Кому Путин не указ: В Приморье власти могут ослушаться президента РФ

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Это касается возобновления работы ранее закрытого мусоросжигательного завода. Доведённые до крайности жители Владивостока ранее обращались за помощью к главе России.

Сейчас работа этого объекта может быть возобновлена. Видимо, в Приморье решили, что кое-кому Владимир Путин не указ. Горожане боятся, что местные чиновники могут ослушаться президента РФ, не выполнив его поручения.

Местом нахождения Спецзавода был самый центр в крупном жилом массиве Владивостока. Он, буквально, отравлял ему жизнь. Заболевания дыхательных путей показали просто катастрофический рост. В особенности это касалось детей.

Когда вопрос дошёл до президента, Спецзавод закрыли. Сейчас этот чадящий монстр может снова возобновить свою работу.

Во время закрытия Спецзавода выяснилось, что продажа металла этим муниципальным предприятием производилась, используя заниженные цены. Для улучшения экологичности предприятия ранее были приобретены дорогие фильтры. Однако, их установка так и не состоялась.

Спецзавод находится на городском субсидировании. Как правило, на аналогичных госпредприятиях не редкость использования серых схем по продаже вторсырья, дающих неплохой «навар» чиновникам.

Жители близлежащего микрорайона уже сообщили о своей готовности устроить пикетирование против этой инициативы местных властей, представляющейся им весьма спорной.