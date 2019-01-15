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Это станет следствием не только того, что у них тесные хозяйственные связи. Тамбовская область неуклонно утрачивает своё население.

Следовательно, не исключено её упразднение. Следствием этого станет то, что Липецкая и Тамбовская области могут стать единым регионом РФ.

Если говорить о 10 месяцах 2018 года, то Тамбовскую область навсегда покинули 8,7 тысяч жителей. В том же периоде рождаемость составила 6,2 тысячи, а смертность 12 тысяч человек.

На самом высшем уровне чиновниками неоднократно поднимался вопрос необходимости укрепления регионов, через слияние соседних областей.

Тогда намного упростится управление ими и сократится количество чиновников на местах, часто бывающее необоснованно большим.

Тем более, что зачастую у регионов, имеющих однотипный экономический уклад и хозяйствование, один бывает успешным, а другой – нет.

Похожие слияния для России вовсе не новинка. После объединения Камчатской области с Корякским автономным округом произошло образование Камчатского края. Это случилось в 2007 году.

Годом позднее произошло возникновение ещё одного нового субъекта федерации – Забайкальского края. В нём слились Читинская область с Агинским Бурятским автономным округом.