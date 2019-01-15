Националист Ярош пригрозил Киеву вооруженным восстанием в случае «капитуляции перед Кремлем»

Сегодня, 14:30

Дмитрий Ярош, который стал народным депутатом Украины благодаря антиконституционному перевороту 2014 года, вновь недоволен либеральным отношением властей к «московскому диктату».

Националист Ярош пригрозил официальному Киеву вооруженным восстанием, в случае «капитуляции перед Кремлем». В первую очередь, имеются в виду предстоящие президентские выборы. По мнению националистов, Украиной должны управлять радикалы, которые не допустят ни малейших отклонений от независимой языковой политики, а также полного суверенитета Украины в экономических и политических отношениях. Ярош заявил, что на третьем майдане обойдется без сжигания шин.

Позиция радикальных националистов выражена крайне просто. Страной должен управлять диктатор, который не допустит проявлений слабости в отношении к «стране агрессору». Для этого будут применены все ресурсы, человеческие и военно-технические, которые были накоплены за прошедшие пять лет. Несмотря на благодушную реакцию некоторых провластных экспертов, комментирующих это заявление, как «маргинальную угрозу», трезвомыслящие аналитики расценивают слова Яроша вполне серьезно. Украина может потерять даже декларативную демократическую направленность уже весной этого года.