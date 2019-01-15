Япония: Наша позиция по Курилам и мирному договору с РФ неизменна

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Собственно это ничего не меняет. Просто руководители этого государства за 70 лет так вдолбили населению, что «острова наши», что теперь не могут говорить ничего другого.

Вот и сейчас, после встречи глав МИД двух государств в Москве, Япония продолжает дудеть в ту же дудку. Наша позиция по Курилам и мирному договору с РФ неизменна.

При этом не отрицается, что стороны достигли договорённости не раскрывать конкретного содержания переговоров, прошедших 14 января.

Сергей Лавров подтвердил, что РФ и Япония сохраняют разногласия по мирному договору. Однако, как отмечают политологи, его отсутствие, в принципе, ничему не мешало все эти годы и не видно, как сможет помешать в будущем.

Каждый новый японский премьер клятвенно обещает возвращение Россией Итурупа, Шикотана и Кунашира «уже в этом году». И так из года в год.

Россия той порой занялась укреплением своей базы на островах и улучшением существующей там инфраструктуры.

Американцы, выбежав вперёд паровоза, уже заявили, что, если Россия передаст острова Японии, то военные базы США там появляться не будут. Правда, с оговоркой «пока не будут». С этой точки зрения также лучше, если вообще никогда не будут.

А отношениям России с Японией отсутствие мирного договора не мешало и не мешает. Ни в экономической, ни в культурной, ни в политической сферах.

Особо следует отметить, что наличие мирного договора также в нынешних реалиях не гарантирует абсолютно ничего. Кто почувствует себя сильнее и захочет напасть, сделает это, не взирая на наличие или отсутствие этого документа.