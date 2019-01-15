Шойгу: Россия затратит на перевооружение ВС около 1 трлн рублей

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Приблизительно 71% из этой суммы будут направлены на осуществление серийных закупок новейших образцов. Стоит задача, чтобы до конца года доля современных вооружений и техники достигла уровня в 67%.

Сергей Шойгу заявил, что в текущем году государство затратит около 1 трлн рублей на перевооружение своих ВС. В 2020 году современное оружие в российских войсках достигнет 70% от его общего объёма.

Страна занялась активным обновлением своих вооружённых сил. Международная обстановка ряда последних лет просто не оставляла ей выбора. Россия сделала это настолько эффектно, что мир, похоже, не понял, когда она смогла всё это успеть.

При этом перевооружаются все виды вооружённых сил. Особое внимание уделяется стратегическим ядерным силам. По заявлению главы Минобороны, в этом году будет развёрнут первый полк гиперзвуковых «Авангардов».

Эти ракеты со скоростью в 27 махов и своеобразной траекторией полёта просто неуловимы для ПРО противника. Та может эффективно работать лишь с целями со скоростью до 4 махов.

Это ещё не считая «Сарматов», которые также почти неуловимы. Эти ядерные ракеты могут летать, как через Северный, так и через Южный полюс.

Четыре полка будут перевооружены «Ярсами». Глубокая модернизация ожидает стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Флот пополнится атомным подводным крейсером «Князь Владимир». На его вооружении баллистические ракеты «Булава».

Бронетанковые войска также получают новую технику. Помимо того, сделан особый акцент на внедрение новейших систем РЭБ. Они способны просто «сжигать» электронику летательных аппаратов, делая их не управляемыми.

Комплект «Ратник» получит новейшее оснащение в виде системы опознавания «свой – чужой». И так далее.

В США уже забили тревогу. Там уверены, что Россия в своих вооружениях достигла «четвёртого уровня», а США заметно отстали.