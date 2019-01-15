«Поддаться, чтобы победить»: Путин мог сделать Кабаеву счастливой, внушив главный принцип дзюдо

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Скандальные слухи, касающиеся взаимоотношений красавицы гимнастки с первым лицом Российской Федерации, со временем, потеряли свою остроту, но обрастают новыми версиями и комментариями.

Недавно потомственная ведунья, известная в эзотерических кругах, сообщила, что Владимир Путин сделал Алину Кабаеву счастливой, внушив ей главный принцип дзюдо – поддаться, чтобы победить. Это произошло еще до того, как звезда мировой художественной гимнастики ушла из большого спорта и занялась политической деятельностью в провластной партии «Единая Россия». Именно на исходе карьеры девизом для Кабаевой стало изречение – «проиграешь сегодня – выиграешь завтра». По словам эзотериков, совмещение харизматического влияния Путина с собственной волей, воспитанной спортивной дисциплиной, стало для Алины своеобразным «оберегом» и жизненной программой. Президент России имеет множество способов скрыть свои симпатии, которые могут вызвать нежелательный общественный резонанс, но он этого не сделал в случае с Кабаевой, что вызвало недоумение даже самых рьяных конспирологов.

Только самые проницательные эксперты смогли найти правдоподобное объяснение этому феномену. Путин, как представитель оперативных структур КГБ, в полной мере использовал слухи о связи с юной гимнасткой для многих целей. Во-первых, учитывая менталитет соотечественников, его предполагаемая «интрижка» накануне бракоразводного процесса с женой Людмилой, станет, объяснимой и вполне понятной для россиян. Во-вторых, глава государства предстает перед гражданами как человек, не лишенный личных слабостей, на фоне жесткой внешней политики, которая чревата очередным «затягиванием поясов». В этом отношении Кабаева великолепно подыграла Путину, не сделав ни одного комментария по поводу возникших слухов. В-третьих, президент России действительно симпатизирует Алине, оберегая ее от многих угроз, связанных с ее инфантильным представлением о действительности, находящейся за пределами спортивного манежа.