Сегодня, 11:30

Дональд Трамп прибег к заказам в «McDonald's», «Burger King», пицце из «Wendy's».

Повара входят в число 800 000 государственных служащих США, которым не платят, поскольку остановка выплат продолжается из-за тупиковой ситуации, связанной с планами президента по строительству стены на границе с Мексикой. Президент, после ухода всех поваров, сам взял на себя роль прислуги в Белом доме и накормил футболистов «Клемсона» нездоровой пищей.

Он рассказал, что первоначально собирался подавать салат, приготовленный Первой леди Меланией Трамп, но выбрал фаст-фуд, сказав: «Я думаю, это их любимая еда». Он сказал: «Мы заказали американское фаст-фуд. Оплачено мной. Много гамбургеров, много пиццы, я думаю, им понравится, у нас есть очень большие люди, которые любят есть, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся». Президент заказал 1000 гамбургеров в Белый дом вместе с куриными наггетсами и пиццей. Визит футбольной команды «Клемсона» был вторым с тех пор, как Трамп стал президентом. «Тигры» в последний раз посещали Белый дом в июне 2017 года после чемпионата предыдущего сезона.