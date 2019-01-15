В Крыму ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил более 100 условных целей

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Современные геополитические угрозы для Российской Федерации, начинаются с Крымского полуострова, который до сих пор является темой для спекуляций со стороны НАТО и США.

Именно по это причине, в министерстве обороны РФ было принято решение усилить регион средствами противовоздушной обороны, в том числе, модернизированными комплексами ближнего действия. В Крыму ЗРПК «Панцирь-С», ставший на вооружение Южного военного округа, в ходе учений, уничтожил более 100 условных целей потенциального противника. После одностороннего выхода США из Договора о РСМД, Россия сочла необходимым усилить свою оборону на наиболее проблемных участках, которые могут стать первой целью для полномасштабной агрессии.

«Панцирь-С» в ходе проведенных учений доказал свою эффективность, сбив все цели, имитирующие баллистические ракеты, ракеты средней дальности и беспилотные летательные аппараты потенциального противника. В учениях принимали участие военнослужащие нескольких военных округов, после чего было заявлено о постоянной дислокации «Панцирь-С» в Крыму. Напомним, что в конце прошлого года на Крымском полуострове уже были размещены «С-400 Триумф», которые полностью перекрыли угрозы атак со стороны Украины.