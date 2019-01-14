Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив

Вчера, 23:21

Об этом еще 19 декабря прошлого года заявлял руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов тогда сказал, что такой новый проход военных кораблей через Керченский пролив принципиален для Украины. Он заявил, что Украина пригласит наблюдателей от ОБСЕ, других международных организаций в качестве наблюдателей.

Сегодня, 14 января 2019 года, появились новые комментарии на эту тему. Так, по заявлению ветерана Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Василия Богдана, в новом проходе украинских кораблей проливом должны принять участие корабли NATO и представители ОБСЕ, о чем, по словам генерала, уже есть договоренность.

Таким образом, как утверждает генерал, «следующий проход через пролив будет более подготовленным». В этом случае, уверяет генерал, россияне будут вынуждены пропустить корабли через пролив.

Такой же комментарий, что проход украинских кораблей должен быть в сопровождени кориабля NATO, последовал от военного обозревателя сайта «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Он также уверен, что на конфронтацию с сильным противником в лице NATO Россия не пойдет. В настоящее время, например, в Одессе находится военный разведывательный корабль Великобритании – страны NATO.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, напротив, считает, что к заявлениям России о дальнейших задержаниях кораблей, которые будут проходить по Керченскому проливу, надо относиться серьезно. По мнению Фесенко, возможны 2 варианта прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Первый: украинские корабли в сопровождении корабля NATO сообщают о будущем прохождении проливом, и Россия дает разрешение.

Второй вариант – это Россия берет на себя пакетные обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, куда может входить и пункт о беспрепятственном проходе украинских кораблей из Черного в Азовское море.

Юридическим же путем, говорит Фесенко, сейчас этот вопрос решить невозможно.

Хотя на сайте МИД РФ находится договор о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Он носит название «Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Этот договор является действующим, ни одна из сторон его не аннулировала. Подписывали его в декабре 2003 года Путин и Кучма. 22 апреля 2004 года договор был ратифицирован Россией.