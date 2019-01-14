«Президент Собчак»: Ксения может стремиться к лидерству в России из-за сокрушённых амбиций отца

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В 1996 году Анатолия Собчака считали одним из возможных фаворитов в борьбе за президентский пост, но давление окружения Бориса Ельцина вынудило отца телезвезды отказаться от мечты.

Ксению Собчак многие знают как светскую львицу, телезвезду, бывшую участницу и ведущую скандального шоу «Дом-2». В этой связи значительная часть россиян с большим градусом негодования восприняла решение знаменитости о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России на прошлогодних выборах. Однако большинство при этом забывает, что Ксения, помимо прочего, также является наследницей популярного в прошлом политика, первого мэра Санкт-Петербурга и наставника нынешнего президента России Владимира Путина - Анатолия Собчака.



Ранее мы писали, что экс-звезда «Дома-2» может использовать сына Платона и мужа Максима Виторгана для построения своей политической карьеры. В прошлом Собчак чётко высказалась, что не видит своё будущее среди «пелёнок и борщей». Семья, по утверждению самой Ксении, это не то, что ей нужно в эпоху стремительно развивающегося капитализма. Вместе с тем многим до конца не ясны корни политических амбиций Собчак. Многие помнят её высказывания о России, как «стране генетического отребья».

Вместе с тем в действиях Ксении Анатольевны чётко прослеживаются попытки получить большее влияние на общественную и политическую жизнь в стране, защитить права рядовых россиян. По слухам, телезвезда не намерена сбавлять оборотов после президентских выборов и уже планирует побороться за пост губернатора Санкт-Петербурга. Так что же движет Собчак, которая даже приобщилась к такому ненавистному ей явлению, как институт семьи, вполне возможно, дабы заручиться поддержкой избирателей? Может быть страстное рвение к власти у Ксении Анатольевны вызвано чувствами к умершему отцу?

Как известно, Анатолий Александрович в первой половине 90-х был очень популярен не только в Санкт-Петербурге. Мало кто знает, но уже в 1996 году Собчак мог стать президентом России. За год до выборов его соратник, депутат Госдумы Сергей Станкевич убеждал отца Ксении, выдвинуть свою кандидатуру. К тому моменту Борис Ельцин изрядно подрастерял свой рейтинг и вполне мог проиграть президентскую гонку. Собчак же отказался пользоваться слабостью президента и отказался от участия в выборах, после того, как лично убедился, что Ельцин намерен баллотироваться на второй срок. Эксперты твердят, что тогда Собчак мог быть одним из фаворитов в борьбе за место в Кремле, но так и не смог воплотить в жизнь свою мечту.

Несмотря на отказ от участия в выборах, отец Ксении подвергся жесточайшему давлению со стороны окружения Ельцина, который панически боялся потерять власть. В итоге после серии обвинений в коррупции Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга и был вынужден уехать из страны. Вполне возможно, подобные потрясения окончательно и подорвали здоровье политика. Близкие к тогдашней власти люди позже говорили, что Собчак мог стать преемником Ельцина, если бы остался в России. В итоге президентом стал его помощник Владимир Путин.

Понимая это, Ксения Собчак сегодня может стремиться к лидерству в России. Не исключено, что из-за сокрушённых президентских амбиций отца телезвезда и пытается так отчаянно стать первым лицом государства. Намерение занять пост губернатора Санкт-Петербурга может стать её попыткой пройти по пути Анатолия Александровича. Сперва завоевать симпатии жителей Северной столицы, а затем и всех россиян. В конечном же итоге Ксения, возможно, хочет восстановить историческую справедливость и добиться того, чтобы в России был президент по фамилии Собчак, как об этом, вероятно, мечтал её отец.