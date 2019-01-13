Стыдно за ложь и фальсификации: Ахеджакова призвала россиян бороться с «советизмом и стукачеством»

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Россию спасет молодежь, а люди старшего возраста слишком бояться идти наперекор системе и поэтому остаются в стороне от общественной деятельности.

По мнению 80-летней народной артистки Лии Ахеджаковой со времен СССР Россия мало изменилась. Люди все также бояться говорить то, что думают и поддерживать активистов, которые борются с несправедливостью и режимом. Всему виной «советский вирус», убеждена актриса. Ахеджакова осуждает людей, которые продолжают писать доносы на своих знакомых и коллег. В этом она видит страшное наследие Советского Союза.

Телевидение Ахеджаковой тоже кажется слишком политизированным. Она отметила, что журналисты бояться выступать с критикой в адрес правительства. Ей стыдно за ложь и фальсификации, в которых погрязло современное общество.

Спасение может прийти от молодых и бесстрашных молодых людей. Примером такого бесстрашия для Ахеджаковой стал Навальный, который выбрал правильный путь и способен вести за собой людей в правильном направлении.

Ахеджакова призвала россиян бороться с «советизмом и стукачеством», и выразила надежду, что молодежь, которая отличается от своих предшественников интеллектуальностью и способностью мыслить, сумеет подхватить то, что сейчас находится ниже плинтуса и уже исчезает.