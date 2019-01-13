Беларусь-индивидуальность: В стране могут ограничить показ телеканалов России

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Жителей активно призывают использовать больше белорусский язык в повседневной жизни. Этим озаботились представители «Белорусского народного фронта».

2019-й год объявлен партией как Год белорусского языка, ведь в условиях информационных атак в отношении Беларуси очень важно отнестись серьезно к нацбезопасности, уверены политические деятели.

Стало известно, что партия призывает местных жителей переходить на родной белорусский язык, создавать движения и группы в учебных заведениях, пользуясь своим языком, а не российским, как многие привыкли.

Плюс ко всему, оппозиционеры хотят, чтобы во время переписи населения, которая состоится в октябре 2019-го года, люди указывали в качестве родного языка именно белорусский. Касается это также и предпринимательской деятельности, всех производителей товаров и услуг призывают применять в рекламе белорусский язык, а также оформлять товары на этом языке, и работать с клиентами.

Это может очень сильно отразиться на отношении людей к власти, ведь никому не нравится «выходить из зоны комфорта», тем более, что важных проблем в стране это явно не решит.

Но самое интересное, что затронули и вопрос показа в Республике российских каналов, что народу тоже не понравится, ведь многие привыкли смотреть давно полюбившиеся передачи. Представители партии БНФ предлагают создать свои программы, а также создать набор иностранных телепрограмм из других стран.

Напомним, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты госорганов, местных организаций и предприятий должны обладать белорусскими версиями, и партия намерена активно отслеживать исполнение этого закона.