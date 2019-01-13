«Семья и дети меня не интересуют»: Виторган и Платон могли понадобиться Собчак, чтобы стать президентом

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Исследования показывают, что примерному семьянину с ребёнком проще добиться лояльности избирателей и завевать доверие среди населения.

Ксения Анатольевна Собчак с момента, как впервые громко заявила о себе на шоу «Дом-2» вызывает много вопросов. Светская львица, скандалистка, которая утверждает, что Россия стала страной «генетического отребья», но в то же время защищает права этого самого «отребья». Вполне возможно, что Собчак не до конца искренняя со своими поклонниками и пытается играть «правильную» роль, дабы заслужить их доверие. Ведь в наличии политических амбиций у Ксении Анатольевны уже мало кто сомневается после прошлогодних выборов президента, участие в которых она приняла неожиданно для многих. В этой связи нельзя исключать, что и семья для Собчак стала лишь элементом формирования её образа.

В середине «нулевых» светская львица заявила, что совершенно не собирается тратить свою жизнь на борщи и пелёнки. «Я сразу могу сказать и вам, и своим будущим кавалерам, что семья и дети - это не те вещи, которые меня интересуют. Это абсолютно искренне. Более того, не нравится мне это! Неинтересно, это не вызывает у меня никаких сентиментальных чувств, я не люблю маленьких детей, я не хочу жить семьей в ее классическом понимании. Эти ценности не для меня!» - сообщила журналистам Собчак. На уточняющий вопрос, допускает ли Ксения, что в будущем изменит своё мнение, она ответила отрицательно. И хотя в будущем Собчак вышла замуж за актёра Максима Виторгана, родила ему сына Платона, многие сомневаются, что светская львица поменяла мнение, действительно обзавелась семьёй и остепенилась.

Вполне возможно, что Виторган и Платон могли понадобиться Собчак для развития своей политической карьеры. Исследования показывают, что в консервативных, религиозных странах доверие у избирателей вызывают не просто решительные, успешные, порядочные, на первый взгляд, политики, но и примерные семьянины. За вечную светскую львицу, которая мелькает в объятиях разных мужчин, мало кто проголосует. Учитывая, что ранее Ксения Собчак уже обозначила в своих планах стать президентом России, не исключено, что муж и сын для неё стали лишь частью образа, необходимого, чтобы завоевать доверие россиян. Учитывая отношения Ксении к детям и институту семьи в целом, подобное объяснение видится вполне рациональным.