Из двух зол «клоун» лучше: Украинцы предпочтут Зеленского зарвавшимся политикам

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За образом комика скрывается зрелый менеджер, который сумел построить собственную медиа-империю и, в отличие от своих конкурентов, не прослыл болтуном или коррупционером.

Зеленский идет в президенты Украины и украинским политикам приходится с этим считаться. Рейтинги профессионального комика уже стали причиной тревог главных претендентов на пост президента страны. И у него есть ряд преимуществ – он продолжает высмеивать продажных украинских чиновников, в то время как его пока упрекнуть не в чем.

О своих претензиях на пост президента Украины Зеленский сообщил в канун Нового года. Его рейтинг выше чем у других политиков. Единственным серьезным конкурентом для кандидата может быть Юлия Тимошенко, но она уже неоднократно обманывала народ и была замешана во многих коррупционных скандалах, в том числе ей до сих пор не простили «газовый договор», поэтому из двух, как пишут украинцы, «клоун» лучше. Тем более, что этот «клоун» не просто любимец публики, а организатор серьезного и очень успешного бизнеса.

Правда, если немного вникнуть в то, как именно позиционирует себя Зеленский, то тут сразу же станет ясно, что он лукавит. Кандидат говорит о том, что он новое лицо в политике и не «системный» человек. Это не совсем так. Зеленский действительно пока не никак не замешан в политике, но назвать его человеком вне «системы» можно с большой натяжкой.

За время карьеры он в качестве артиста общался со всеми лидерами страны и имеет четкое представление и структуре власти и о денежных потоках. По признанию некоторых ведущих аналитиков во внутренней кухне он разбирается лучше профессиональных экспертов, потому что сам лично обслуживал интересы некоторых политиков. Но это скорее плюс, чем минус, так что украинцы, с большой долей вероятности» предпочтут Зеленского зарвавшимся политикам, считают политологи.