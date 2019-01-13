В США правительство так же прогуливает: Трамп призвал закончить шатдаун

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Он поясняет это тем, что на границе государства сейчас наблюдается то, что можно назвать «гуманитарной катастрофой». Это нужно немедленно прекратить.

Как оказалось, в США правительство так же прогуливает: Трамп призвал закончить этот шатдаун для решения насущных и неотложных проблем.

Работа американского правительства сейчас частично приостановлена. Это поясняется тем, что демократы отправились в свой «законный отпуск».

Поэтому Трамп не может принять ряд решений. В том числе связанных с критической, по его мнению, ситуацией на южных границах.

В своём аккаунте в Twitter он написал что такой шатдаун будет продолжаться до тех пор пока демократы не соизволят возвратиться из своих отпусков и не приступить к работе.

Одновременно он отметил, что сам, как и всегда, находится в Белом доме в полной готовности к рассмотрению и подписанию документов.