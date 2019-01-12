«Не харакири», хотят договариваться: Японцы вновь прибыли в Москву по Курилам

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Самураи ничего не делают просто так. Однако их кодекс предопределяет, что именно побеждённый должен ехать к победителю. Может хоть что-то удастся выторговать.

Естественно, ну не харакири же. Японцы вновь прибыли в Москву по Курилам. Значит, хотят договариваться. Хотя, и Владимир Путин и МИД своим последним заявлением всё пояснили им вполне ясно и конкретно.

Про харакири – это не к словцу. Нынешний японский премьер – потомок самураев обещал именно это действо, если не заберёт у России три острова Южной гряды. Что ж, пора доставать меч и выполнять обещанное.

Как бы там ни было, возможен прорыв в отношениях. Японская делегация во главе с Таро Коно, возглавляющим МИД этой страны, прибыла в Москву с официальным визитом.

Он заявлен очень долгим и будет продолжаться пять дней. Цель вполне предсказуемая – заключение мирного договора после Победы над Японией в 1945 году. В общем-то как то и без него до сих пор обходились.

Какие предложения в этот раз привезла японская делегация, пока не известно. Но встречи на высшем уровне уже запланированы. Сергей Лавров, естественно, к ним готов.

Харакири им, конечно, делать не стоит. Как и надеяться на передачу того, что принадлежит России.

Последнее заявление МИД РФ гласит именно об этом. Видимо, оно прозвучало убедительно, раз самураи быстренько собрались, прибежали и столь представительно.