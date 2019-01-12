США: Российский «Посейдон» - это торпеда Апокалипсиса, никуда не скрыться

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Собственно об этом сверхсекретном оружии известно очень немногое. Однозначно, что любого обидчика России она способна наказать мгновенно и конкретно.

Даже США признали, что российский «Посейдон» - это торпеда Апокалипсиса. От неё никуда не скрыться. Презентовал её Владимир Путин. Но даже он не стал раскрывать все её возможности, настолько они огромны и сверхсекретны.

В США наивно полагают, что оно принадлежит к ядерному оружию, относящемуся ко «второму удару». Собственно, там и после первого может ничего не остаться, если они решатся на ядерную атаку против РФ.

«Посейдон», как раз это мгновенный ответ на возможную агрессию. У этого огромного подводного беспилотника просто невероятные характеристики.

Эта торпеда способна к погружению на огромные глубины, не доступные средствам нынешнего обнаружения. Помимо того, когда она «стартанёт» в час Х, её скорость будет просто неимоверной.

И это ещё не всё. Она может двигаться так, что противник просто не сможет засечь её ход. Ну и на убой – это ядерная боеголовка в две мегатонны.

Так для сравнения. Это достаточно для того, чтобы огромный мегаполис моментально превратился в пыль. О судьбе авианосных ударных группировок, на которые так уповают США, даже вспоминать не стоит.

Также не стоит сбрасывать с внимания эффект цунами, который обязательно вызовет это супероружие. Есть о чём призадуматься противникам России.