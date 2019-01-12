Звезда «Дом-2» Яббаров собирается стать депутатом

Сегодня, 12:56

Илья Яббаров жаждет стать депутатом и навести порядок.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» поделился в Instagram своими планами на 2019 год и проявил горячее желание стать политиком.

Молодой человек очень душевно рассказал о своих намерениях навести порядок в Саратовской области, помогать людям и детям. Илья уже собирается стать депутатом и готовит предвыборную кампанию, чтобы на ближайших выборах выставить свою кандидатуру перед избирателями.

Учитывая, что «построить» любовь на проекте «Дом-2» парню не удалось и даже громкие скандалы с Александрой Гозиас ни чем хорошим для него не закончились. А следующие отношения с веб-моделью Ольгой Рапунцель стали посмешищем для его поклонников. Однако даже учитываю бурную жизнь на проекте шоумену не удалось скрыть тот факт, что Илья является злостным неплательщиком алиментов. Его бывшая жена шокировала всех рассказав, что Яббаров на конец 2017 года имеет 100 тысяч рублей задолженности по алиментам. Также из слов Элина Ковальская парень и ей должен порядка 1 млн. рублей. По мнению подписчиков парня, все эти финансовые скандалы и скандалы вокруг его отношений играют отрицательную роль в его будущей политической карьере.