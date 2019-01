Звезда «Дом-2» Яббаров собирается стать депутатом

View this post on Instagram

💣ЯББАРОВ – ДЕПУТАТ💣 ⠀ 👉📖Планы на 2019 год Илья Яббаров построил грандиозные! На минуточку, участник телепроекта собрался баллотироваться в депутаты. «Мне хочется навести порядок в своём регионе, помогать пожилым людям, детям. Потому что я вижу один беспредел в Саратовской области. Пора взяться за свой регион», – рассказал Яббаров. ⠀ 👇Илья Владимирович готовит предвыборную кампанию и уже на ближайшие выборы в Саратовской области хочет выдвигать свою кандидатуру. ⠀ 🙋А вы бы отдали свой голос за Яббарова?🙋