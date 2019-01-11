Конспирология от Запада «ну хочу я так»: Это про сбитый Boeing, Скрипалей и далее

Сегодня, 20:48

Собственно, бесовство разума продолжается. Я (Запад) привык быть правым всех нагибая. Сейчас не получается, но «хотелка» то никуда не делась.

Правило очень простое «ну хочу я так». Это про сбитый Boeing, Скрипалей и так далее. Прямо какие то мантры и конспирология от Запада.

Хочу, это в смысле назначить виновного, не проводя реальное расследование и, даже, не учитывая здравый смысл, который и не нужен.

Иначе трудно понять. Врождённая ненависть руководителей «Туманного Альбиона» к России была известна давно. Хотя та, никаких колоний у неё не отбирала и на островное государство не нападала.

Просто, набрав силу, Российская Империя стала мешать ей произвольно разбойничать на чужих территориях. И это уже стало расцениваться в качестве непосредственной угрозы самой Великобритании (?).

Пока могла, она «гадила» за это России по-крупному. Достаточно вспомнить Крымскую войну и оборону Севастополя. Теперь «старушка», видимо, поистрепалась, но желание делать то-же самое (пусть и в мелких размерах) не прошло.

Сколько вони было вокруг того, что Скрипалей отравило ФСБ и, чуть ли, не по приказу самого Путина (что, впрочем, они утверждать не решились). Где факты?. Как раньше они топорно выбирали полоний, которым посыпали чуть не весь Лондон, сейчас горе-специалисты выбрали «Новичок».

Масштабные эвакуации. Забота о жителях, которым угрожает русский смертельный яд, разрушение особо опасных построек. Конкретно идиоты. Вернее, не они, а английский, хавающий всё против русских, пиппл. «Новичок» во влажной среде (вспомним, это Англия), растворяется на протяжении от часа до трёх. Потому и был давным-давно снят с вооружения. И не только советской армии.

Ну и, как итог. Где чудом выжившие Скрипали? Где их интервью? Словно ничего и не было. Демократические СМИ засунули один орган из верхней части тела в совсем противоположную.

Теперь о другой, намного более страшной трагедии. О сбитом «Буком» в 2014 году над Украиной пассажирским малазийском лайнере Boeing. Вопрос, кому выгодно, даже не ставился. Очевидно, что не России.

Лучше бы было, конечно, передать расследование Малайзии, но остановились на Голландии, где есть «соответствующие специалисты». И что? Россию даже не допустили к материалам их «следствия».

Однако, эти специалисты допустили промашку. Публикуя фото «доказательств», они разместили снимок с осколками «Бука», где видна его персональная нумерация.

РФ пошла на невероятное. Она рассекретила данные о движении этих ракет. Из них видно, что именно этот комплекс был передан ещё в советское время Украине.

Ну и что? Конспирология и мантры продолжают действовать на западных обывателей. Они уже эту историю забыли. А про передачу им никто и не стал говорить.

Той порой России предлагают бездоказательно покаяться, выплатить деньги пострадавшим и «ей всё простят». Ну, или смешные, или больные.

Даже в Малайзии всё, похоже, уже давно поняли. Там нет никаких претензий к России. Но и против Украины они выступать не могут. Слишком многим завязаны на Запад, и идут с ним единым шагом. Даже, скрепя зубы от неправды.