«Накурились»: Японцы всё ещё грезят Курилами и получили отлуп от МИД

Сегодня, 19:52

Как тут не вспомнить Высоцкого «Дырка вам от бублика, а не Шарапов». Или другую его песню «Ты их в дверь, они в окно. Говори, что с ентим делом мы покончили давно».

Однако, теперь, похоже расставлены все точки над «и» и японцы реально «накурились». Отлуп от МИД РФ ясно показал, что зря они по-прежнему грезят Курилами.

Пугать Россию отсутствием мирного договора с Японией после завершения войны в 1945 году, могут в настоящее время только галимые японские популисты. Ну или горстка российских «Путинвсёпродаст».

Отсутствие этого документа никак не мешает наличию очень активных экономических, политических и культурных связей двух стран. Одновременно, можно посмотреть и на другое, кого в современное время удерживал мирный договор. Нужно было напасть, нападали, не взирая на него.

Ну и чё? Однако, японцы никак не уймутся. Они по непонятным причинам абсолютно уверены, что уже в скором времени Россия им отдаст три крайних острова Курильской гряды.

Более того, странные высказывания допускают уже и их официальные лица. Они заявляют, что нужно незамедлительно решить проблематику «понимания жителей Южных Курил того, что они скоро будут проживать на территории Японии (?).

Одновременно делается казуистический ход. Япония, якобы, откажется требовать от России компенсацию за то, что та после войны «оккупировала острова».

Вот теперь уложите в здравый смысл. Россия взяла своё после позора Цусимы. Теперь после своей Победы должна это вернуть бесплатно. А с неё ещё и не будут требовать за это деньги. Да ещё и должны остались. Ну точно, у кого то «башня треснула».

МИД РФ ответил жёстко. Токио должен безусловно признать итоги, которыми завершилась Вторая мировая война, в полном объёме. В том числе и безусловный суверенитет РФ над южными островами Курил. Хватит уже грезить.

И опять как не вспомнить «Место встречи». «А вот тогда между нами наступит полная любовь и взаимопонимание».

«Ни пяди земли врагу». За это умирали тысячи. Не принято у русских как-то ею разбрасываться. Хотя и осваивать свои дальние ресурсы толком пока, нужно признаться, не умеем.

В то же время, не может не радовать, что Владимир Путин уделяет этому вопросу всё больше внимания и ресурсов. Справлялась Россия и не с такими проблемами. После того, как раскачается. Видимо, пришла пора.