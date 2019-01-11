СБУ обвинила ФСБ в подготовке «диверсий» с территории Крыма

Сегодня, 15:06

Сейчас вот Россия, якобы, таким образом, хотела поддержать оппозиционных кандидатов в президенты. Словом, чем ближе украинские выборы, тем становится интереснее.

В этот раз СБУ снова обвинила ФСБ в подготовке «диверсий» с территории Крыма. В целом, уже привычно и ничего необычного, но есть и нюансы.

По информации, предоставленной пресс-службой СБУ, оперативные мероприятия позволили выявить целую группировку. Она обладала боевыми гранатами и одиннадцатью пистолетами.

И хотели приобрести ещё. Тут им и попался действовавший под прикрытием сотрудник следственных органов. Ему они неосторожно вручили 600 долларов, после чего и была раскрыта вся группировка.

Также в сообщении утверждается, что один из подозреваемых проводил согласования своих действий с находящимися в Крыму сотрудниками ФСБ.

Как уже пишут политологи, обычный бред, если бы не привязка к выборам. Задержанные «намеревались» провести теракты не только против Украины, но и лично против Порошенко, чтобы тот не победил на выборах. Таким образом, поддержав его оппонентов.

Тема разрушить, чтобы поддержать, полностью идиотична. Однако, она, видимо, настолько укоренилась в головах киевских правителей, что по-другому мыслить они не в состоянии. Целую страну целенаправленно разрушили, чтобы «поддержать её путь в Европу».

А насчёт целой группировки с оружием, так их сейчас на Украине столько развелось и любая злая против власти. Сказать, что один из них был точно на связи с ФСБ, тоже совсем не сложно. Доказательства для украинских силовиков давно являются абстракцией.