Тимошенко может продать Украину России

Сегодня, 14:12

Выглядит вполне вероятным. Леди Ю всегда и всеми торговала с размахом. А тут может представиться такая возможность.

Более крупной сделки в жизни Тимошенко, явно, не будет. Она вполне может продать Украину России. От масштабов операции аж дух захватывает.

Впрочем, сначала ей необходимо стать президентом. На сегодняшний день наиболее вероятным кандидатом считается именно Леди Ю.

Юлия Владимировна осталась вполне «рукопожатой» у руководства Кремля, хотя и позволяла себе высказывания в адрес ДНР. В частности, «расстрелять их всех там из атомного пулемёта». Ну, здесь нужно понимать, что политика вещь особая, а уж украинская – тем более.

Там в политике все предают всех. А выполнение обещаний вообще считается чем-то неприличным.

Однако, «женщина с косой» (теперь уже без неё) постоянно находится на её верхушке, поскольку изучила это «искусство» в совершенстве. Она предала всех, благодаря кому пришла к власти и «кинула» основных бизнес-партнёров.

А теперь о Юлии Владимировне и России. Вспомним лишь некоторые моменты.

Середина 1990-х. Огромный скандал по бартерным операциям, которые проводили (или по факту не проводили) Минобороны РФ и ЕСУ, полностью замыкавшая тогда на себя энергетику Украины и подчинённая Тимошенко.

Нескольких российских генералов посадили. С Юлии Владимировны – как с гуся вода. Вы правда так думаете? Логичнее предположить обратное. Ничто не забыто, а дело лежит.

Далее, победа «помаранчевой революции». Ющенко быстро понял, что Тимошенко его просто отодвигает и отодвинет. Он скоренько снял её с должности премьера.

На перед этим по её поручению состоялось заключение нового газового контракта с РФ. Именно по её «настоянию» украинские чиновники сами (?) предложили увеличить стоимость с 90 до 240 долларов за тысячу кубов. Ничего не напоминает? Отговорка про независимость от России, это для совсем кастрюлеголовых.

Ну и после этого её знаменитая встреча с Путиным, когда тот отпускал откровенно издевательские шутки в адрес украинского президента (Ющенко), а Леди Ю хихикала и льстиво заглядывала ему в глаза.

Естественно, Владимира Владимировича это никак не обмануло. Цену собеседникам он знает.

Теперь о возможной продаже Украины. В какой форме это может быть осуществлено. В фактической? Естественно, это невозможно. Страна пока останется условно независимой.

Через продажи крупных предприятий и банков. Интересных предприятий (в смысле работающих) там почти не осталось. А если уж о финучреждениях, то не продать ли России сразу Нацбанк Украины со всеми его запасами. Фантастика, но исключать нельзя.

Перезаключить газовые контракты и платить России, допустим, по 400 долларов за тысячу кубов. Представляется нереальным. Тогда всё и все на Украине упадут не просто на колени (как сейчас), а просто рухнут ниц.

Впрочем, торг может начаться с ДНР и ЛНР. Подавляющая часть украинцев смирились с мыслью, что этим территориям уже давно пора помахать ручкой. Но и здесь есть политические моменты.

Однако, Юлия Владимировна всегда умела выкрутиться из любой ситуации. Не исключено, что у неё и сейчас есть очередной хитрый план «продажи родины». Тем более, что это можно делать и по кусочкам.