В России хотят сбивать самолеты с пассажирами, нарушившие границы

Сегодня, 12:05

В Министерстве обороны РФ разработали новый законопроект, который позволит бороться с самолетами гражданской авиации. Правда довольно радикальными методами. Теперь он будет направлен на рассмотрение депутатам Госдумы.

В последнее время воздушные границы России довольно часто нарушаются самолетами гражданской авиации, что заставляет предпринять меры безопасности и разработать план действий в данных случаях. Специалисты Министерства обороны РФ уже разработали новый законопроект, который предусматривает ликвидацию лайнеров с пассажирами, которые нарушают границы полета.

Отмечается, что военные будут открывать огонь на поражение лишь в экстренных случаях. Например, лайнер с пассажирами придется ликвидировать, если его преднамеренное крушение вызовет экологическую катастрофу, разрушение стратегических объектов или гибель мирного населения. Прежде, чем уничтожить воздушное судно, командира корабля обязательно предупредят о последствиях.

Документ пока не вступил в силу. Проект находится на стадии согласования в кабинете министров, а потом будет направлен для рассмотрения в Государственную думу. Эксперты уверены, что он получит серьезный международный резонанс.

Напомним, что подобные меры – нормальная практика во многих странах. Идентичные правила, например, применяют в США.