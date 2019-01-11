3 причины не нападать на Россию: «Авангард», «Кинжал» и «Циркон» делают войну бессмысленной

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У США нет средств против новейших российских ракет – говорят зарубежные источники. Американские ПРО просто не успеют среагировать на объекты, летящие со скоростью в десятки тысяч километров в час.

А ведь предупреждал Владимир Владимирович лет 15 назад, говоря о производстве ракет, способных преодолевать любую систему обороны. Не поверили. Держите подарочки, граждане геополитические партнёры.

Говоря о ракете наземного базирования «Авангард», американцы заумно муссируют какое-то «четвёртое измерение» в производстве оружия. На деле всё просто. Со скоростью, в 27 раз превышающую скорость звука, по заявлениям минобороны, летает новейшая российская ракета, испытанная накануне. В километрах это более 30000 км/ч – достаточно, чтобы американские про не успели не то что среагировать – засечь не успеют.

Продолжение... «Авангард» против лучших авианосцев США: Ржавые корыта с самолётами не устоят Собственно, тут даже говорить не о чем. Боевые возможности этой гиперзвуковой ракеты однозначно предполагают такой исход. На этом угрозы для потенциальных агрессоров не заканчиваются. Авиационный комплекс «Кинжал» - ракета, летящая со скоростью свыше 12000 км/ч, преодолевает расстояние в 2000 км за 10 минут. Это сильно раньше, чем средства ПРО западных партнёров успеют опомниться и принять меры.

В хвост им дышит «Циркон», ракета прошлогодней разработки. Летящая со скоростью «всего» втрое быстрее самого скоростного в мире истребителя, и несколько уступая «Кинжалу» - 9-10 махов, даже эта прошлогодняя разработка не имеет средств противодействия во всём мире.

Хвалёная «фишка» армии США – авианосные группы, на которые Штаты делают немалую ставку, не имеет средств противодействия «Кинжалам» и «Цирконам», то есть, огромные корабли, несущие десятки истребителей и бомбардировщиков на борту, за считанные минуты будут тонуть практически гарантированно.

Как сообщают источники, даже для разработки средств против «Циркона» у дорогих геополитических партнёров уйдут годы. На данный момент им просто нечем «крыть» российские тузы.