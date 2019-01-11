«Авангард» против лучших авианосцев США: Ржавые корыта с самолётами не устоят

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Собственно, тут даже говорить не о чем. Боевые возможности этой гиперзвуковой ракеты однозначно предполагают такой исход.

Поэтому, если «Авангард» выступит против лучших авианосцев США, ржавые корыта с самолётами не просто не устоят. Они исчезнут. Совсем.

Ничего другого ожидать не стоит при скорости ракеты в 25 махов и возможности нести ядерное вооружение разной мощности с тремя или шестью боеголовками. Для авианосца достаточно совсем немножко.

При таком гиперзвуке «Авангард» просто невозможно засечь ни на каком этапе его полёта. На сегодняшний день американцами не перехватывается ничего, что летит быстрее 5 махов. Суетятся на авианосце, готовятся к боевым полётам и, вдруг, мощный взрыв и он просто исчезает.

Ранее неоднократно говорилось, что военно-морским флотом оказывается влияние на политику лишь самим фактом своего существования.

Когда-то авианосцы были, действительно, грозной силой, которой США активно пользовались. Однако, они слишком уповали на их мощь и «застыли» во времени. А вот Россия начала перевооружаться в соответствии с новыми требованиями.

Сам по себе авианосец, даже атомный, не имеет никаких средств защиты. Его охраной занимается сопровождающая его мощная группировка кораблей. В случае с «Авангардом», что она есть, что нет – безразлично.

Американцы, ранее разбрасывавшиеся деньгами, начали считать, во что обходится содержание таких авианесущих групп. «Авангард» стоит неизмеримо меньше и намного эффективнее.

Но, похоже, США не готовы расстаться со своей национальной гордостью и уповают на мощь своих авианосцев. Как так? Огромный размер, сотня самолётов, команда в тысячи человек. И не на что серьёзное уже не годен.

В то же время, «Авангард» для них может и не понадобиться. Это уже, чтобы с абсолютной гарантией. С задачей вполне может справиться и новейший противокорабельный «Кинжал», также «работающий» на гиперзвуке.

А «Авангард» эффективнее использовать для мощнейшего удара по территории возможного противника. В США уже подсчитали, для того, чтобы попробовать перехватить лишь одну такую ракету, потребуется больше 50 противоракет SM-3, что делает всю систему их ПРО абсолютно бессмысленной.

И это ещё нужно знать, куда «Авангард» ударит, чтобы собрать все эти противоракеты «до кучи».

Что уж тут говорить об авианосцах с их группировками.