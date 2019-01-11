Первый неатомный ледокол «Обь» спустят на воду в 2019 году

Сегодня, 09:20

В Ленинградской области специалисты практически завершили работу над созданием первого ледокола, который не будет работать на атомной энергии. Согласно графику, его передадут заказчику уже в апреле 2019 года.

Специалисты Выборгского судостроительного завода вышли на финальную стадию создания первого ледокола, который не будет требовать для своей работы атомной энергии. Такая разработка является серьезным шагом в сбережении природных ресурсов.

Известно, что заказчиком такого уникального проекта выступил «Росатомфлот», на балансе которого и будет числиться «Обь» после спуска на воду. Закладка судна произошла в сентябре 2016 года, а весной текущего года корабль уже будет выполнять поставленные перед ним задачи.

Неатомный ледокол «Обь», созданный про проекту Aker ARC 124, длина судна составляет 89,2 метров, ширина приходится на 21,9 метров, осадка — 7,5 метров. Ледокол имеет мощность 12 МВт и способен развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до пяти метров.