Генерал США: Россия и Китай достигли в оборонной сфере «четвёртого измерения»

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По его мнению, именно на это указывает активное использование сверхзвуковых вооружений. Военный уверен, что Вашингтону самое время разрабатывать аналогичные образцы.

Генерал США Говард Томас, написавший статью для Hill, высказал обеспокоенность. Он считает, что Россия и Китай достигли в своей оборонной сфере «четвёртого измерения».

Бывший высокопоставленный военный сообщил, что политики США не могут осознать, что новейшие образцы вооружений, которые показали Россия и Китай, ведут к существенному расширению их боевых возможностей.

Особенно генерал встревожился успешными испытаниями ракеты «Авангард», которые провела Россия. ПВО США не способна справиться с угрозой, которую несёт она и подобные виды вооружения.

По данным ряда источников, в США в спешном порядке начали разрабатывать собственный гиперзвуковой комплекс, чтобы что-то противопоставить «Авангарду».