ВМС США решили угрожать России в Арктике

Сегодня, 20:07

После провокации, случившейся в Керченском проливе, в РФ ожидают их повторения. Однако уже на другом уровне и с участием других государств.

Видимо, очередное противостояние случится в Арктике, где военное присутствие Москвы и Вашингтона постоянно усиливается. Не исключено, что ВМС США решили именно там угрожать России.

Военные эксперты не допускают прямого военного столкновения. В то же время, США определённо решили нарушить суверенитет России, простирающийся на Северный морской путь.

ВМС США уже готовятся к «арктическому транзиту». Цель их ближайших учений – адаптировать свои боевые корабли к тому, чтобы они могли долгое время находиться в этих суровых водах.

В особенности для этого пригоден недолгий период летнего судоходства по пролегающим там морским путям. Он после таяния льдов становится всё более долгим.

Вот тут-то этим и стали интересоваться ведущие арктические державы. В США убеждены, что плавание по Севморпути должно стать доступным и свободным для всех государств. Водам, естественно, должен быть присвоен статус международных.

Для противодействия этим «хотелкам», по указу Владимира Путина, ещё три года назад произошло создание арктических войск. Там появились шесть военных баз и регион надёжно прикрыт средствами ПВО и ВВС.

Впрочем, политологи считают, что возможно и мирное разрешение конфликта. Было бы желание сторон. В принципе, всё вполне можно урегулировать. Только не в ущерб России. И это не обсуждается.