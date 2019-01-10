США: С-500 станет превосходить все существующие в мире системы ПВО

Сегодня, 18:04

Для опасений американских генералов есть вполне веские причины. Этот комплекс на голову выше всех аналогичных, относящихся к текущему поколению.

В США не замедлили обеспокоиться этим. Там уверены, что С-500 станет превосходить все существующие на сегодняшний день в мире системы ПВО. Его аналоги могут быть разработаны ещё очень и очень не скоро.

Дальность эффективного поражения системы составляет 600 километров. У С-400, стоящих ныне на вооружении ПРО России, этот показатель на 200 километров меньше. Однако даже он считается недостижимым для западных комплексов.

Новейшие РЛС, которые получит С-500, позволяют отслеживание и перехват до десяти боеголовок, движущихся со скоростью 6,5 километров за секунду.

Естественно, эти РЛС могут производить также отслеживание малозаметных истребителей и других объектов, минимально отражающих радиосигнал.

Таких разработок до сих пор не имеют ни США, ни какая либо другая страна, помимо России.

В перспективе, именно С-500 встанет на защиту воздушного периметра границ всей РФ. Этот комплекс уже на сегодняшний день способен выполнять задачи, чтобы справиться с которыми, американцам нужно задействовать до пяти своих более дорогостоящих систем.