«Смотрю вперёд»: Ксения Собчак намерена бороться за пост губернатора Санкт-Петербурга - Сеть

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Популярный Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на собственный источник в окружении Собчак сообщил о политических амбициях Ксении Анатольевны.

В последнее время Ксения Собчак будоражит общественность слухами о своём предполагаемом разводе с Максимом Виторганом, вызванном якобы изменой с Константином Богомоловым. В прошлом году вся страна была ошеломлена заявлением телезвезды Ксении Собчак о намерении участвовать в выборах президента России. Экс-ведущая «Дома-2» была зарегистрирована в ЦИК кандидатом на пост главы государства и в итоге набрала в ходе голосования 1,68% голосов избирателей. Несмотря на серьёзную критику в СМИ и социальных медиа, Собчак не отказалась от своих амбиций и продолжила активную политическую деятельность после выборов. Сейчас же дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, по данным СМИ, замахнулась на кресло губернатора родного города.

В настоящее время дочь Ксения Собчак уже занимается подбором команды и готовится временно переехать в Северную столицу. Об этом со ссылкой на собственный источник в окружении теледивы сообщил популярный Telegram-канал «Только никому…». Публикацию в сообществе сопроводили скрином недавней публикации Собчак от 28 декабря, которую сама селебрити подписала многозначительно: «Смотрю вперед - в светлое будущее». Стоит отметить, что Ксения Анатольевна давно проявляет интерес к должности губернатора Санкт-Петербурга, а также ранее неоднократно критиковала политику бывшего руководителя субъекта федерации Георгия Полтавченко, занимавшего этот пост на протяжении последних семи лет.