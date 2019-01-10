В Украине не собираются прекращать проходы через Керченский пролив

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Украинские власти не собираются останавливать проход своих судов к портам на Азовском море. Такое заявление озвучил министр обороны страны Степан Полторак.

После ареста украинских судов в Керченском проливе власти страны заявили, что не будут прекращать судоходство к портам на Азовском море украинских кораблей. Министр обороны Украины заявил, что страна не откажется от своего права на судоходство в данном районе, ведь это прописано в международных договоренностях.

Полторак подчеркнул, что действия российских пограничников в Керченском проливе стали для украинской власти полной неожиданностью, но теперь они подготовятся к такому повороту событий.

Напомним, что три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили границу территориальных вод нашей страны, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу. Военные суда Украины опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а украинские моряки подверглись аресту.

Российские же власти оценили ноябрьский инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.