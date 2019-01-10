«Нафтогаз» рассчитывает отсудить у «Газпрома» более 11 млрд долларов

Сегодня, 02:34

Компания «Нафтогаз Украины» обратилась в суд с очередным иском против «Газпрома». Основанием, на этот раз, стали возможные потери в стоимости украинской газотранспортной системы, связанные со строительством и запуском РФ обходных транзитных маршрутов. Об этом 9 января 2019 года сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Коболева, запланированное «Газпромом» строительство обходных потоков повлечет за собой невыполнение контрактных обязательств Москвы перед «Нафтогазом». Как отметили в компании, поданный в Стокгольмский трибунал иск предполагает пересчет тарифов на транзит газа начиная с марта 2013 года, что, по подсчётам украинской стороны, должно принести к взысканию с «Газпрома» дополнительно 11,58 млрд долларов.

Эта сумма, по словам представителей «Нафтогаза», позволит Украине компенсировать финансовые потери, связанные с отказом России от транзита газа через территорию страны.

Напомним, что в одном из своих более ранних заявлений глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также упомянул о готовности Киева отозвать или же пересмотреть иск в случае предоставления РФ гарантий уплаты компенсации.