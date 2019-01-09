«Нафтогаз» озвучил условие отказа от нового иска к «Газпрому» на $11,6 млрд

Вчера, 22:36

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» летом 2018 года подал иск в Стокгольмский арбитраж против ПАО «Газпром». Сумма иска составляет $11,6 млрд.

Основанием иска является факт потери стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства Россией обходных маршрутов транспортировки газа из России в Европу, минуя территорию Украины и невыполнение российской стороной договорных обязательств по объему транзита.

Имеются в виду обходные газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ранее предполагалось строительство «Южного потока», для него «Газпромом» даже были закуплены трубы и арендованы суда для их укладки на дно Черного моря. Но строительство «умерло», так и не начавшись, ЕС в лице Болгарии заблокировал строительство. Прямые убытки «Газпрома» тогда составили не менее $5 млрд.

После того, как «Южный поток» был зарублен, в 2015 году судорожно появилась идея строительства «Турецкого потока». Предполагалось, что в Турцию будут протянуты 4 нитки газопровода, одна из них будет снабжать внутренний турецкий рынок, а остальные три будут транзитными в Европу.

Так как Турция давала «добро» только на одну нитку, на свой внутренний рынок, в 2015 году в Сирию срочно были введены российские войска. Задачей было взять под контроль российских сил и привлеченных на свою сторону курдских вооруженных формирований сирийско-турецкую границу, чтобы иметь возможность создавать угрозу Турции, сделав ее более податливой в вопросе газового транзита.

Поставленная задача российскими войсками была с успехом провалена. Сирийско-турецкую границу сейчас контролируют турки и курды под руководством США. Российские и иранские войска туда не подпускают. Так что рычага давления на Турцию нет.

Сегодня, 9 января 2019 года, в эфире одного из телеканалов Украины прозвучало заявление на тему нового иска к «Газпрому» главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Он сказал, что «Нафтогаз» может отказаться от своего иска на $11,6 млрд в случае заключения долгосрочного контракта на транзит газа по украинской газотранспортной системе. Этот контракт должен быть подписан по европейскому праву с гарантиями. Также «Нафтогаз» требует пересмотра тарифов за транспортировку газа.

Эти вопросы «Нафтогаз» планирует вынести на обсуждение в ходе трехсторонних переговоров между представителями РФ, Украины и ЕС, которые пройдут 21 января в Брюсселе.