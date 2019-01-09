Немецкий журналист: Германии есть чему поучиться у «отсталой» России

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Как минимум, это пять вещей. Считается, что по ним РФ намного опережает ведущую страну Евросоюза.

К такому выводу пришёл немецкий журналист, побывавший в РФ. Он полагает, что Германии есть чему поучиться у «отсталой» России. По его мнению, этот стереотип уже давно устарел.

Как минимум, это касается пяти вещей. Открытие аэропорта с сообщением от Берлина в Бранденбург откладывается уже двенадцать лет. В Москве успешно функционируют четыре аналогичные аэрогавани. И никаких проблем с инфраструктурой.

В России поезда почти не выбиваются из графика, даже во время сильного снегопада. Как сообщил немецкий журналист, своевременно прибывают девять из десяти. Ничего подобного в Германии просто не наблюдаются. Там любой природный катаклизм становится настоящей транспортной катастрофой.

Следующим идёт развитие метро. В Москве за последние 10 лет открыто около 50-ти новых станций. Столько не наберётся и по всей Германии.

Практически все общественные места РФ оборудованы Wi-Fi. Мало того, скорость соединения и работы сети часто в десять раз превышает ту, что обычна для Германии.

И в завершение. Немцу очень понравилось, что в России существуют круглосуточные аптеки и магазины.

Он не стал скрывать того, что Москва в этом плане далеко впереди всей страны. Однако считает, что это уже стало общероссийской тенденцией.