Старшая дочь Дмитрия Пескова с размахом отпраздновала 21-летие

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Елизавета Пескова праздновала свой день рождения в одном из московских ресторанов на Новом Арбате.

Так как старшая дочь Дмитрия Пескова имеет вид на жительство во Франции (являясь, к тому же, гражданкой Великобритании) и постоянно живет во Франции, то в Россию она наведывается изредка.

К слову, иностранное гражданство имеется у всех членов семьи Пескова. Дети Пескова - Ники, Елизавета, Мика и Дени - граждане Великобритании. Для Ники (Николая), Мики (Михаила) и Дени (Даниила) основным разговорным языком является английский. Для Елизаветы - французский. Эти дети родились от двух прежних жен Дмитрия Пескова – Анастасии Буденной и Екатерины Солоцинской. Общая дочь Пескова и Навки - Надежда - имеет (кроме российского) также гражданства США и Франции. А на днях в Сети появилось сообщение, что и сам пресс-секретарь российского президента якобы имеет французское гражданство. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка – гражданка США.

Этот приезд в Москву Елизаветы совпал с ее 21-летием, поэтому все родственники и друзья были собраны в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, чтобы с размахом отпраздновать это событие. В своем Instagram Лиза написала, что празднует день рождения всего лишь в третий раз в жизни.

В этот раз, по ее словам, у нее впервые был праздничный торт на торжество. На фото ниже – этот торт (да, это не банка «нутеллы», а торт такого оригинального вида).

Почему-то празднование дня рождения Елизаветы произошло заранее (ей исполняется 21 год только сегодня, 9 января), хотя заранее отмечать день рождения не принято. Тем не менее, виновница торжества принимала поздравления и заявила, что любит всех своих близких людей.