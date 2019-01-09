«Проснись, снежинка!»: Студенты США выразили искреннюю ненависть к иммиграции Трампа

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Кэбот Филлипс из американского кампуса реформ расспросил студентов университета, согласны ли они с решением Президента США Дональда Трампа об иммиграции и пограничной стене с Мексикой.

С начала 2019 года в США серьезно встал вопрос о постройке «защищающей» от нелегальных мигрантов стены на границе с Мексикой.

Федеральное правительство частично перестало полноценно мыслить и приходить к одним и тем же доводам, а Конгресс не достиг соглашений о бюджете, который требовался Трампу для постройки стены вдоль южной границы.

СМИ и ведущие лица стран уже давно высказали своё мнение по этому поводу, однако только сейчас опросили главный «кирпич» социальной стены американского общества – студентов, ведь именно они со своим основополагающим мнением формируют будущее страны.

Студенты сказали, что все действия напрямую являются антиамериканскими и безнравственными, а, в свою очередь, оппозиция к стене Демократической партии и принятие слабых иммиграционных законов является новым событием.

Интервью также вызвало множество дискуссий среди пользователей сети. Были и те, кто поддержали затею президента, а некоторые лишь посмеялись. «Проснись, снежинка!» - саркастично побудили на действия президента пользователи.

«Я действительно думаю, что это искренне ненавистная речь, - сказал один студент, в то время как другой добавил, - то, как он обращается к людям через стену, бесчеловечно».

Напомним, что лидер Сенатского меньшинства Чак Шумер, президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон заявили об опасности, связанной с нелегальной иммиграции и игнорированием законов, которые прописаны в законодательстве.

Ранее же они выражали мнение совсем иначе.

Из цитат прошлых лет:

«Нелегальная Иммиграция-это неправильно, просто и слишком доступно», - Сенатор Чак Шумер, 2009

«Мы просто не можем позволить людям попасть в США незамеченными, без документов», - Барак Обама, 2005

«Я много раз голосовал за то, чтобы тратить деньги на строительство барьера», - Хиллари Клинтон, 2008

Есть подозрения, что и Трамп скоро осознает свою ошибку и, как и прежние лидеры страны, перестанет обдумывать план постройки стены.