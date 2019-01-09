США: В наших планах нет размещения базы на Южных Курилах после возврата их Японии

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Сообщение об этом сделано генерал-лейтенетом Джерри Мартинесом, возглавляющих американских военных в этой стране. Правда, он «трогательно» добавил «пока нет».

Как бы то ни было, а представитель США заявил, что в планах государства нет размещения военной базы на Южных Курилах после возврата их Японии. Политологи уже отметили то, насколько «добросовестно» американцы исполняют в последнее время свои обещания.

Тем более устные. Тем более с оговорками типа «пока». На этом фоне становятся очень странными заявления премьера Японии Синдзо Абэ. Он заверял, что, если его стране отойдут некоторые Курильские острова, там не произойдёт размещение военных баз США.

Также эксперты напомнили и о словах Сётаро Яти в самом конце 2016 года. Тогда глава японского Нацсовета безопасности конкретно утверждал, что Токио считает вполне возможным, чтобы на двух возвращаемых (?) островах разместились военные базы США.

Абэ «отметился» и ещё одним заявлением. Он откровенно сказал, что США получит «пользу», если поможет разрешить многолетний конфликт Японии с Россией в части ряда островов.

Правда, затем он «скромно» пояснил, что в качестве пользы станет выступать повысившаяся в регионе безопасность. Какие вопросы в связи с этим хотели бы задать ему политологи, напоминать не стоит.