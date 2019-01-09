В Украине пропали иконы из Киево-Печерской лавры

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В результате инвентаризации имущества Киево-Печерской лавры была обнаружена пропажа нескольких древних икон, которые представляют собой большую ценность. Такое заявление сделал Министр культуры Украины Евгений Нищук.

После того, как украинские власти влезли в церковные дела и решили завладеть святыней – Киево-Печерской лаврой, были инициированы проверки не только в самом святом месте, но и в домах служителей, которых не было более 30 лет. После аудита Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что специалистами была выявлена пропажа нескольких ценных икон.

После распространения данной информации, профессор Московского государственного лингвистического университета роман Силантьев выразил уверенность, что данная инвентаризация просто обязана была выявить недочеты, ведь это была ее основная задача. Историк уверен, что после этого будет возбуждено уголовное дело, которое и положит начало гонениям на сторонников московского патриархата. Сейчас в Украине атакуют две лавры — Киево-Печерскую и Почаевскую.

Также Силантьев уверен в том, что политика агрессивного давления на церковь будет продолжаться. Конечно, Киев постарается не доводить дело до прямых столкновений, поскольку пока стесняется мирового сообщества. Но практика эта очень распространённая