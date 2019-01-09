Бывший глава ЦРУ: Путин стал настоящим подарком для НАТО

Сегодня, 13:29

По традиции, ушедшие в отставку высокопоставленные чиновники США, выбалтывают самые тайные секреты ранее возглавляемых ими структур.

В среду бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, выступая на международной конференции в Нью-Дели, к глубокому изумлению дипломатов, заявил, что президент России Владимир Путин стал настоящим подарком для НАТО. По словам бывшего главного разведчика, именно «хозяин Кремля» своей политикой позволил Североатлантическому альянсу собрать со стран Европы и других сателлитов США необходимые средства, для обеспечения Пентагона необходимыми финансовыми дотациями. Петреус употребил в своем спитче такую странную фразу, что Путин дал НАТО новый повод жить. Реакция дипломатом, присутствующих на встрече с бывшим главой ЦРУ по каким-то причинам не была прокомментирована в СМИ.

Однако откровенность Петреуса просто восхищает. Ранее резиденты США скрывали истинные цели «супердержавы» или же облекали их в романтический флер «борьбы за всеобщую демократию». Теперь же, миру было сказано, что НАТО, Пентагон и Вашингтон, в целом, интересуют только деньги стран, напуганных агрессивной политикой Путина. Напомним, что расходы США на военные нужды выросли в этом году до 702,5 миллиардов долларов. Россия потратит на оборону - 51,6 миллиардов.