«Готов сам развлечь россиян?»: Жириновский возмутился «опостылевшим» новогодним телеэфиром

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Самый креативный и эпатажный российский политик нашел тему для очередного возмущения. Пока его политическая сила голосует в Госдуме в унисон с правящей партией, Владимир Вольфович «отрывается» на абстрактных» темах.

Например, недавно Жириновский возмутился «опостылевшим» новогодним телеэфиром, который транслирует по всем каналам старые советские комедии и артистов, надоевших народу еще с советских времен. Видимо глава ЛДПР намерен сам развлекать россиян в предстоящие праздники, или же, наделен особыми сведениями о шедеврах постсоветского искусства, которые могут стать кладезем «фраз навязших в зубах». Пока что даже современные кинокритики вынуждены «сквозь зубы» констатировать, что долгожданная свобода творчества после распада Советского союза не смогла родить ни одного шедевра. Кроме, пожалуй, дилогии Балабанова о «Брате».

Так что Жириновский имеет возможность стать самым смешным и прикольным шоуменом на постсоветском пространстве, если объединит все свои заявления за последние годы в один клип. Кстати, Владимир Вольфович еще в конце позапрошлого года ратовал за отмену новогодних праздников, что не вызвало воодушевления даже у его целевого электората. Кинокритики констатируют полную деградацию российского кинематографа, особенно на фоне соцопросов, показывающих, что «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич», остаются самыми желанными для новогоднего семейного просмотра.