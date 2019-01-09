«Мальдивы це Украина!»: Собчак в укро-купальнике напророчила расширение Незалежной до Индийского океана - сеть

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«Собчак в президенты Украины!» - кричат фанаты в ответ на провокационное фото в «жёвто-блокидном» купальнике с островов, где Ксения коротает время в Рождество. Поклоники в комментариях к Instagram-посту строят самые невероятные версии развития событий.

Ксенья Анатольна умеет хайпануть на громкой и острой теме. То поучаствовать в очередном секс-скандале, а то и в президенты баллотироваться. С российским президентством «не фартануло», зато теперь фанаты пророчат Ксении новую должность на почётном посту в Незалежной, где сейчас как раз идут выборы. «Мальдивы це Украина!», отметили в сети. Собчак в укро-купальнике напророчила расширение Незалежной до Индийского океана.

Надо сказать, шансы у Собчак даже повыше порошенковских – она и посимпатичней, и вроде бы, даже поумнее. В одном ей не занимать у действующего украинского правителя – что он, что она, оба любят и умеют «добавить перца» в повестку дня. Очередным сюрреалистичным заявлением, например - оба не любят российское правительство.

К слову сказать, фанаты активно развивают тему. Например, есть версия, что этот жест международной любви от Ксении Анатольны буквально пророчит срочное и необузданное расширение Украины вплоть до Мальдив, где сделано фото.

Весьма в повестку дня, надо напомнить, что «Супердержавные» амбиции жёлто-голубой страны вполне соответствуют – то победить Россию, то море выкопать, а то и проследить свой национальный род вплоть до шумерских царей.

Что уж там какие-то Мальдивы – надо вдаль смотреть.

Как бы там ни сложилось, хочется сердечно пожелать удачи Ксении Анатольне на новом поприще. Некоторые убеждены,что с таким верховным правителем Украина заиграет новыми красками и придёт к небывалому могуществу планетарного масштаба.