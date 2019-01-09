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Таким образом, это боевое оснащение российских военных станет ещё более совершенным. Такого функционала у наземных подразделений ранее не бывало.

И вот теперь экипировка «Ратник» получит «умные очки» по системе «свой – чужой». Разработкой их сейчас занимаются российские специалисты.

Эта система станет работать по нескольким возможным алгоритмам. Какие из них получат «умные очки», естественно, держится в строжайшем секрете. Как и то, каковы будут условия её применения. Не исключено, что «Ратник», посредством этой новинки, сможет вести и радиоэлектронную борьбу.

В то же время отмечается, что «умные очки» уже, практически, «на выходе».

Предназначением системы «свой – чужой» является распознавание целей. Нечто подобное уже применяется в авиации. Это предотвращает возможность «дружественного огня».

Также известно, что далее такой новинкой будет оснащаться и российская бронетехника.