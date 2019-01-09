Япония рассекретила стоимость истребителей США F-35A

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Это новейший американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он относится к пятому поколению таких машин.

Япония, преднамеренно или нет, рассекретила стоимость приобретения истребителей США F-35A. Каждый из них стоит, приблизительно, 107 миллионов долларов.

Такие сведения разместило оборонное ведомство этого государства посредством своего официального сайта. Отмечается, что впервые в Японии публикуются конкретные суммы, которые предполагается затратить на перевооружение.

На протяжении пяти ближайших лет Токио намерен приобрести у США 27 самолётов F-35A.

Также японские ВВС пополнятся пятью военно-транспортными самолётами своего производства. Каждый из них обойдётся казне около 205 млн долларов.

Перевооружение ожидает и другие средства обороны островного государства. В частности, будут закуплены два комплекса Aegis Ashore. Они относятся к ПРО с наземным базированием и каждый из них стоит 1,13 млрд долларов.

Местом размещения этих систем станет остров Хонсю в его северной и южной части. Правда, эти системы заступят на дежурство ещё очень нескоро. Это ожидается не ранее 2023 года.

Не забыты правительством Японии и ВМС страны. На его вооружение поступят пять новейших подводных лодок. Каждая субмарина обойдётся налогоплательщикам в 595,5 млн долларов.

Обновится и палубная авиация за счёт приобретённых у США девяти палубных самолётов по дальнему радиолокационному обнаружению. Цена каждого – 241 млн долларов.