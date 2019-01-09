Начался демонтаж дома Сергея Скрипаля в Солсбери, чтобы попытаться его обезвредить

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Дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля должен быть демонтирован после применения боевого отравляющего вещества. У здания полностью снимут крышу.

Уилтширский совет направил соседям Сергея и Юлии Скрипалей письмо, в котором предупредил их о предстоящих неудобствах, вызванных глубокой чисткой и строительными работами, которые могут занять до четырех месяцев. Детективы считают, что пара соприкоснулась с ядом, когда он был распылен на дверную ручку их имущества в Солсбери.

Очистка происходила с тех пор, как Скрипали были найдены без сознания 5 марта прошлого года, но работа была приостановлена ​​на Рождество. Следующий, более обширный этап операции должен был начаться 7 января, согласно письму, полученному Press Association.

Датированное 4 января и подписанное директором общественного здравоохранения Трейси Дашкевич, письмо сообщает жителям, что подрядчики потратят первый месяц на возведение лесов, чтобы покрыть дом и гараж «герметичным покрытием».

Военная команда затем демонтирует и снимет крыши на двух зданиях в течение двух недель. По словам Дашкевич, все будет запаковано и запечатано перед удалением с площадки, а затем будут построены новые крыши.

В письме говорилось: «Эта фаза включает в себя удаление крыши дома и крыши гаража… Все материалы будут упакованы и опечатаны на месте перед безопасным удалением из помещения. Как только накрытый каркас будет установлен, работы по демонтажу, как ожидается, займут около двух недель. Эта специализированная работа будет выполняться военной командой. Когда эти работы будут завершены, подрядчики прибудут на место, чтобы построить заменяющую крышу для дома и прилегающего гаража».

«Приоритетом является обеспечение того, чтобы два оставшихся объекта, затронутых инцидентами 2018 года, были тщательно очищены и возвращены к нормальному использованию как можно скорее».

67-летний Сергей Скрипаль и его 34-летняя дочь Юлия пережили нападение, которое, по словам Терезы Мэй, «почти наверняка» было одобрено российским государством.

Считается, что Д.С. Бейли из полиции Уилтшира также столкнулся с ядом, когда обыскал их дом.

44-летняя Дон Стерджесс заболела в Эймсбери через несколько месяцев после инцидента и скончалась в больнице в июле после контакта с флаконом духов, который, как полагают, использовался при нападении на Скрипалей, а затем был выброшен.

Ее партнер, Чарли Роули, 45 лет, также подвергся воздействию того же нервного агента, но прошел лечение и был выписан.

Два российских гражданина были обвинены в поездке в Великобританию, чтобы попытаться убить Сергея Скрипаля «Новичком».

Свидетельства, собранные спецслужбами, привели правительство к выводу, что это были офицеры российской военной разведки, ГРУ.

Двое подозреваемых - известные под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов - были зафиксированы на видео в Солсбери за день до нападения.

Считается, что поддельный флакон духов Nina Ricci, который Чарли Роули подарил Стерджесс, содержал это вещество.