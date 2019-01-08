Украинский журналист объяснил, почему на фото Порошенко выглядел «пьяным»

Сегодня, 20:04

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о том, почему Петр Порошенко выглядел «пьяным» во время посещения выставки оружия в Новых Петровцах 4 апреля 2015 года.

Тогда, будучи на этом полигоне в Киевской области, Порошенко захотел выстрелить из крупнокалиберной снайперской винтовки калибром 12,7 мм. Хотя оружие установили на станок, чтобы удобно было стрелять стоя, Порошенко, не имея опыта обращения с крупнокалиберным оружием, сильно прижался щекой к прикладу. Также не нашлось никого, кто бы подсказал украинскому президенту, как правильно стрелять из этой винтовки. Хотя генералитета и военных с меньшими званиями было вокруг достаточно.

Отдача у патрона 12,7 мм довольно сильная. Поэтому Порошенко получил ощутимый удар прикладом в глаз. Поэтому, по словам Бутусова, находившийся тогда в Новых Петровцах, освещая визит украинского президента, Порошенко надел кепку и натянул ее козырек низко на глаза, чтобы не очень было заметно покраснение, практически синяк под глазом. И все равно, комментируя видео, многие написали, что Порошенко пьян, опрокинув не менее 250 граммов.